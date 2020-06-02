Ухань, Китай, , 07:34 — REGNUM В столице провинции Хубэй городе Ухане в центральной части Китая прошла первая с начала эпидемии нового коронавируса не интернет-ярмарка труда, сообщает 2 мая агентство Синьуха.

Ярмарка труда была проведена для выпускников колледжей Уханя. При этом число выпускников в текущем году побило все рекорды прошлых лет. Из 83 колледжей и университетов города выпустилось 317 тыс. студентов, что на 9,3% больше, чем в 2019 году, сообщил представитель Уханьскоого муниципального центра обслуживания талантов Сюн Цзюнь.

Ухань намерен также провести еще восемь ярмарок труда для свежих выпускников университетов, которые затронут сферы современных услуг и финансовой отрасли. Город также принял ряд мер по привлечению выпускников.