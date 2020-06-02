Кызыл, , 07:28 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 1221.

Как отмечается, за последние восемь дней суточный прирост в среднем составляет 57,3 случаев. При этом коэффициент распространения от одного заражённого до его госпитализации составил 0,9, что в рамках рекомендуемого уровня.

За сутки также выписаны из больниц после успешного завершения лечения 56 человек. За всё время в республике излечились от COVID-19 326 пациентов.

«Амбулаторное лечение под контролем проходят 238 человек, в том числе 67 детей. Коечный фонд составляет 1140 единиц. К аппарату ИВЛ подключено 4 пациента, к НИВЛ — 2. В тяжелом состоянии находится 45 пациентов», — добавили в минздраве.

Напомним, Тува заняла первое место в Сибирском федеральном округе по числу заражений коронавирусом относительно численности населения заняла Тува. Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 1 июня здесь выявлено 348,3 на 100 тыс. жителей. В среднем по России этот показатель составляет 282,5.

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