Урумчи, Китай, , 07:27 — REGNUM Все дети в сельских районах Синьцзян-Уйгурского автономном районе на северо-западе Китая получили полный доступ к бесплатному дошкольному образованию по мере продолжающегося роста инвестиции в образование, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Власти Синьцзяна вложили огромное количество средств в ремонт и расширения 4408 детских садов в сельских районах страны, сообщили на пресс-конференции в департаменте образования региона. В настоящее время дошколята в возрасте от 4 до 6 лет в атомном районе получают дошкольное обучение в детских садах совершенно бесплатно, в том числе получая бесплатные обеды, фрукты и закуски.

В 2019 году Синьцзян потратил 86,31 млрд юаней на образование из общественного бюджета, что оказалось на 4,77 млрд юаней или на 5,85% больше, чем годом ранее, сообщили местные власти.