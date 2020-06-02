Кемерово, , 07:26 — REGNUM Около 3900 тестов на коронавирус ежедневно проводят лаборатории Кемеровской области. Об этом 2 июня заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции.

По его словам, в регионе планируется дополнительно запустить еще 2 тыс. экспресс-тестов. Цивилев отметил, что эти тесты показали свою эффективность.

Экспресс-тесты будут использоваться для работников здравоохранения и поступающих пациентов. Глава Кузбасса отметил, что регион выходит из ситуации с распространением коронавируса, но ситуация остается не простой.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня общее число случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области достигло 634. За минувшие сутки обнаружили 27 новых случаев.

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