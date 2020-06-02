Челябинск, , 07:19 — REGNUM В Челябинской области клещи напали на более чем 6 тыс. человек. Об этом сообщает южноуральский минздрав.

Таковы данные с начала 2020 года. Более тысячи пострадавших — дети.

В минздраве напоминают о том, что для защиты от укуса нужно пройти вакцинацию, а во время пребывания на природе закрывать открытые участки кожи, использовать репелленты и осматривать себя каждые два часа, а также после возвращения домой. Если клещ всё же присосался, то рекомендуется обратиться в травмпункт.