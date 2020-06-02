Петропавловск-Камчатский, , 07:24 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов поручил сделать очередь на получение земельных участков для многодетных семей прозрачной. Ранее люди много лет жаловались на то, что земельные участки под строительство получали те, кто первым подал заявку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Существовавшее положение нарушает принцип справедливости. Нужна прозрачная очередь, чтобы каждый мог рассчитать, через какое время ожидается получение участка. Я уже дал поручение об организации такого прозрачного механизма», — сказал врио главы Камчатки.

Владимир Солодов также отметил, что на Камчатке существует серьёзная проблема с обеспечением земельных участков под строительство инфраструктурой. Из-за этого огромное количество земель остаются невостребованными.

Юрием Трутневым о формировании двух пилотных зон с земельными участками под строительство в Елизово. Там будет 410 участков, многодетным выделят 100. Я предложу включить эти зоны в план развития центров экономического роста. У нас нет задачи просто отчитаться, что люди получили земли. Нам нужно, чтобы они действительно получили участки, а также возможность для строительства собственного комфортабельного жилья». Владимир Солодов «Я сам рос в многодетной семье. В 90-е годы мы получили участок, в диком поле. Два раза мы туда съездили и перестали. Поэтому я очень хорошо понимаю эту проблему. Мы уже договорились с полпредом президента в ДФОо формировании двух пилотных зон с земельными участками под строительство в Елизово. Там будет 410 участков, многодетным выделят 100. Я предложу включить эти зоны в план развития центров экономического роста. У нас нет задачи просто отчитаться, что люди получили земли. Нам нужно, чтобы они действительно получили участки, а также возможность для строительства собственного комфортабельного жилья».

Солодов также поддержал введение механизма по замене выделения земли под строительство определенной денежной компенсацией. В бюджете региона средства на эти цели будут заложены уже в 2021 году. Он также дал поручение правительству проработать механизм при котором статус многодетных семей будет продлен даже в том случае, если старший ребёнок уже достиг 18 лет, но учится в вузе. Это позволит продлить действие льгот и остаться в очереди на получение участка.

Также Солодов намерен провести ревизию всех льгот для многодетных на Камчатке, сделать их более доступными и объёмными.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный хурал Бурятии принял закон, согласно которому семьи с тройняшками будут получать жильё по упрощенной схеме.