Ухань, Китай, , 07:18 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае провинции Хубэй не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Кроме того, в регионе не выявлено и новых бессимптомных случаев инфицирования. В настоящий момент в больницах региона получают медицинскую помощь три человек с COVID-19, из которых один находится в тяжелом состоянии.

Всего 31 бессимптомный пациент был выпущен из-под карантина в регионе, а общее число таких пациентов снизилось до 289, отмечает издание. Напомним, что провинция наиболее других пострадала от эпидемии в Китае и некогда была эпицентром инфекции.

За пришедшие сутки в Китае было выявлено пять новых случаев COVID-19, все они являются «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа.