Владивосток, , 07:20 — REGNUM В Приморье о заражении коронавирусной инфекцией рассказала тележурналист Александра Мостовая — она получила подтверждённый положительный тест.

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Девушку осмотрел на дому врач, назначил лечение.

«В субботу у Александры резко пропало обоняние. Она обратилась в частную лабораторию с просьбой сделать тест на COVID-19. Прошла также рентген и КТ лёгких. Изменений врачи не увидели. Доктор пришёл на дом в защитном костюме, в маске, очках и перчатках. Судя по всему, болезнь протекает у Александры в лёгкой форме», — сообщают «Вести: Приморье».

Александре Мостовой предложили лечиться дома, выполнять все предписания и быть на строгом карантине 14 дней.

Девушка более года работала в редакции «Вести:Приморье», а последнее время готовила сюжеты для краевого канала ОТВ-Прим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 82 пациента. Всего зарегистрировано 2103 носителя SARS-CoV-2.