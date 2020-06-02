Кемерово, , 07:12 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки, по данным на 10:30 (время местное) сегодня, 2 июня, выявлены в восьми населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.«Кемерово — девять, Новокузнецк — восемь, Киселёвск — четыре, Междуреченск — два, Белово — один, Березовский — один, Гурьевский МР — один, Прокопьевский МР — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время выздоровели три пациента — все в Новокузнецке.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в регионе официально зарегистрированы 616 пациентов с коронавирусом, 236 уже выздоровели, семеро скончались.

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