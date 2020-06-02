Харбин, Китай, , 07:12 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Два новых бессимптомных случая было выявлено за указанное время. Таким образом общее число таких выявленных случаев в городе достигло 15. Всего 253 тесных контакта заболевших людей в регионе находится под медицинским наблюдением.

Напомним, что с 16 мая в больницах провинции Хэйлунцзян не было зафиксировано ни одного пациента с COVID-19, поскольку последний больной был выписан из госпиталя региона. Общее число местных, заболевших достигло 559 человек, в то время как «импортных» — 386 человек.

Отметим, что в апреле текущего года в провинции было выявлено множество «импортных» случаев коронавируса, а также локальных Это привело к тому, что власти страны уделяют особое внимание этому пограничному с Россией регионе, как одному из наиболее проблемных.