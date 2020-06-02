Сеул, , 07:11 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 38 и составило 11 541, сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 272. Еще 10 446 человек излечились от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Южная Корея направила в Узбекистан медицинские изделия общим весом 9,5 тонны.

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