Улан-Удэ, , 07:11 — REGNUM В Бурятии запустили производство одноразовых медицинских масок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, сразу два проекта позволят обеспечить региональный рынок средствами защиты, а также это поможет снизить на них цены.

Глава региона Алексей Цыденов напомнил, что с началом эпидемии коронавируса, в республике возник дефицит масок, а их стоимость достигла 38 рублей. По его словам, они начали прорабатывать вопрос по налаживанию собственного производства.

«Во-первых, это гарантия того, что маски будут доступны. Цена — это важно, но важнее то, чтобы маски были вовремя и на месте. Второй вопрос — маски будут дешевле, чем те, что мы закупали до этого», — отметил он.

Он добавил, что республика идёт к созданию базу по собственному производству не только масок, но и защитных костюмов, расходных материалов для лабораторий. Это позволит не только обеспечить продукцией больницы региона, но и создать новые рабочие места.

Мощность первого производства будет достигать 50 тыс. масок в сутки. Сырьё будет поставляться из Татарии и Новосибирской области. Второе предприятие сможет производить в сутки 5 тыс. масок, а сырьё закупает из Санкт-Петербурга.

Напомним, местные текстильные предприятия с началом эпидемии начали производство многоразовых масок. Как сообщало ИА REGNUM, местные чиновники также рекомендовали жителям самим шить средства защиты из марли. Сегодня в местных магазинах маски можно купить за 20−21 рублей за штуку.

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