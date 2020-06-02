Абакан, , 07:38 — REGNUM В Хакасии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число случаев инфицирования достигло 1020. Об этом глава республики Валентин Коновалов 2 июня сообщает на своей странице «ВКонтакте».

Также за последние сутки выздоровели 18 пациентов с COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 539.

Из новых случаев инфицирования, 21 человек заразился в результате семейных и служебных контактов. 11 человек поступили в лечебные учреждения с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии. Один случай завозной.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период скончались десять пациентов с коронавирусом.

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