Шанхай, Китай, , 07:06 — REGNUM В Шанхае выявлен один новый «импортный» случай COVID-19 и ни одного местного случая, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Импортный, то есть привнесенный из-за рубежа случай был выявлен у гражданина Китая, который прибыл 28 мая в страну из Великобритании через Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае. На следующий же день у него появились симптомы, и вот сейчас пришли результаты анализов.

Всего в Шанхае подтверждено 332 «импортных» случаев COVID-19 за все время эпидемии. Лишь шесть человек остаются в госпиталях города на лечении, остальные были выписаны по выздоровлении. Общее число локальных случаев достигло 341, включая семерых погибших.