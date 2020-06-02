Якутск, , 07:03 — REGNUM Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Агентство по развитию человеческого капитала приглашает молодёжь Чукотки принять участие в конкурсе «Команда Арктики», сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Заявки на участие может подавать молодёжь от 18 до 35 лет включительно до 21 июня. Конкурс проводится в двух категориях: для жителей Арктической зоны России, а также для проживающих в других регионах страны.

«Наша задача найти талантливых и целеустремленных молодых людей, которые смогут стать частью команды по развитию Арктического направления и занять посты или пройти стажировки в Агентстве, Минвостокразвития, институтах развития или компаниях, работающих в Арктической зоне. Ключевые принципы конкурса: открытость и доступность. Очень рассчитываем на активное участие студентов и молодых сотрудников арктических вузов, а также тех, для кого развитие Арктики — это часть жизненных и профессиональных целей», — сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

Для участия нужно зарегистрироваться и подать заявку на сайте Агентства в разделе «Команда Арктики».

25 июня отборочная комиссия подведёт итоги конкурса и объявит победителей. Количество победителей конкурса не ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития РФ направило в правительство доработанный с учётом замечаний федеральных органов исполнительной власти проект «Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года».