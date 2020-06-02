Миннеаполис, США, , 07:38 — REGNUM Непобеждённый экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе американец Флойд Мэйуэзер оплатит все расходы на похороны Джорджа Флойда, который был убит полицейским при задержании в городе Миннеаполисе. Об этом 1 июня со ссылкой на представителя Мэйуэзера Леонарда Эллерби сообщает теканал ESPN.

По его словам, Мэйуэзер «определенно заплатит за похороны», но «придет в бешенство за то, что я говорю это».

Эллерби рассказал, что бывший боксер связался с семьёй Флойда и уже получил согласие принять помощь. Также Эллерби отметил, что Мэйуэзер «занимается подобным более 20 лет». Он не стремится к саморекламе и предпочёл бы умолчать о своём поступке.

За свою профессиональную карьеру в боксе 43-летний Мэйуэзер одержал 50 побед в 50 боях. Также он является бронзовым призёром олимпийских игр 1996 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Джордж Флойд, погибший в процессе задержания полицейскими в американском Миннеаполисе, скончался в результате удушения. Об этом говорится в заключении судмедэкспертизы округа Хеннепин из штата Миннесота, который опубликован ведомством.

Попавшие на видео кадры смерти Флойда вызвали массовое возмущение среди жителей США и привели к крупным протестным акциям и уличным беспорядкам в ряде городов Соединенных Штатов.

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