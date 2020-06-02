Шимановск, Амурская область, , 07:36 — REGNUM В Шимановске Амурской области специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершили дезинфекцию объектов городской инфраструктуры. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Направить военных специалистов в город, в котором произошла вспышка распространения новой коронавирусной инфекции, было решено по просьбе региональных властей командующим войсками ВВО генерал-лейтенантом Геннадием Жидко.

«Впервые… настолько крупный населённый пункт обработан полностью в рекордно короткие сроки. За шесть дней обработано около 300 объектов общей площадью около 180 тыс. квадратных метров, что значительно превысило первоначальный план работ», — говорится в сообщении.

В числе продезинфицированных объектов — все подъезды многоквартирных домов, больницы, школы, детские сады, парки отдыха, вокзалы и дороги.

В выполнении работ, план которых оказался перевыполнен, были задействованы более 60 военнослужащих и около 30 единиц спецтехники ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в город Шимановск Амурской области прибыли и начали дезинфекцию объектов специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ВВО, направленные для оказания помощи в связи с ростом числа заражений новой коронавирусной инфекцией.

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