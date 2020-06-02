Барнаул, , 05:49 — REGNUM В Алтайском крае участником всероссийской акции «Здравствуй, малыш!» стал перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе акции, новорожденные, которые появились на свет в Международный день защиты детей, получили тёплые носочки и специальные бирки с символикой российского флага.

Екатерина Галкина Штаб всероссийской акции «Здравствуй, малыш!»

Всего 1 июня там родились 13 малышей: шесть мальчиков и семь девочек, среди последних одна девичья двойня. Одним из счастливчиков, родившихся в праздничный день, в центре «ДАР» стал малыш Родион. Он появился на свет в 13:34 местного времени с весом 3500 г и ростом 53 сантиметра. Его мама Екатерина Галкина приехала в Барнаул из Тальменского района. Предполагаемая дата родов стояла 29 мая, но будущая мама была уверена: сын порадует ее своим появлением именно 1 июня.

«На дородовой госпитализации в отделении патологии беременности я провела чуть больше недели и была приятно удивлена отношению ко мне персонала. Ни один мой вопрос, даже самый наивный (а как иначе: всё-таки я еще молода и рожала впервые) не оставался без ответа. Заботу и внимание я чувствовала и в родзале. Роды у меня принимали врач-акушер-гинеколог Ирина Баталина и акушерка Елена Кириллова», — пояснила Екатерина.

По её словам, тёплые носочки стали чудесным сюрпризом: мелочь, а приятно.

«Такие милые вещички всегда кстати и вряд ли будут лежать без дела! Спасибо большое «Совету Матерей»! Я буду стараться стать лучшей мамой своему сынишке! Почему-то мне кажется, он обязательно станет у нас футболистом!» — отметила Екатерина Галкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, участие в акции, инициаторами которой стали ОНФ и «Совет Матерей», приняли роддома Рязани, Волгограда, Санкт-Петербурга, Сургута, Екатеринбурга, Барнаула, Москвы и Московской области, Казани, Уфы, Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска, республики Коми, Бурятии и ХМАО.