Гонконг, Китай, , 05:42 — REGNUM В Китае сообщили о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1087 случаев COVID-19 за все время, включая четыре смертельных. Выздоровели 1037 пациентов. В САР Макао подтверждено 45 случаев, все заболевшие выздоровели. На Тайване выявлено 443 заболевших, включая 427 выздоровевших и семерых погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено пять новых «импортных» случаев инфицирования и ни одного локального, восемь человек благополучно покинули госпитали по выздоровлению от COVID-19.