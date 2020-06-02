Владивосток, , 05:46 — REGNUM В Приморье выгоднее покупать медицинские маски в аптеках оптом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Маска медицинская Церебрум (Cerebrum) для лица трехслойная на резинках в количестве 50 штук, производство Китай, продаётся в сетевых аптеках Владивостока в среднем по 1200 рублей за упаковку.

Такие же маски в количестве 31 штуки реализуют по 731 рублю. В пересчёте на одну штуку маска обходится от 23 до 24 рублей.

В конце мая в одной из крупных сетевых аптек Приморья продавали 100 масок, производство Россия, по 4127 рублей за упаковку — 41,27 за штуку.

Также предлагаются поштучно медицинские маски от 33 до 38 рублей и выше.

В торговых сетях Приморья маски можно купить дешевле: от 19 до 23 рублей за штуку.

Бесплатной раздачи масок корреспондент ИА REGNUM в Приморье не встречал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области минимальная стоимость защитных масок составляет 20 рублей. При этом некоторые торговые объекты их раздают бесплатно.