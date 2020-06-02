Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса

Зараженных мигрантов отправили на лечение в Петропавловск-Камчатский. Поскольку территориально он находится ближе, чем Южно-Сахалинск.

В Северо-Курильске силами местных медиков начато эпидемиологическое расследование, выявляется круг контактных лиц. В случае необходимости в городе будет развернут обсерватор.

В Северо-Курильске вводятся повышенные меры безопасности. В полицию направлено требование ужесточить контроль за соблюдением всех эпидемиологических требований. Экипаж судна «Добрино», на борту которого в Северо-Курильск доставляются рабочие, отправлен на самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим ЧС уже вводили в Южно-Курильске в связи с выявлением коронавируса у прибывшего на остров жителя Дагестана.