Чанчунь, Китай, , 05:29 — REGNUM В китайской провинции Цзилинь на северо-востоке Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19, как и ни одного нового бессимптомного случая инфицирования коронавирусом, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В регионе не выявлено новых случаев инфекции вот уже девять дней подряд. Всего в регионе подтверждено 136 локальных случаев заболевания, включая два смертельных. Из общего числа заболевших, уже 128 человек покинули госпитали страны по выздоровлению.

Еще шесть человек продолжают получать лечение в госпитале города Гирина, из них двое — в тяжелом состоянии. Всего 1627 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были обследованы медиками, из них 1114 человек были сняты с карантина.

Отметим, что провинции Цзилинь является одной из самых проблемных в плане эпидемии провинций Китая в связи с тем, что в мае здесь был выявлен кластерный случай заболевания.