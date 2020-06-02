Горно-Алтайск, , 05:23 — REGNUM На территории Республики Алтай за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 138.

«Коронавирус подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска и трёх жителей Улаганского района. Все новые случаи выявлены по контакту с ранее заболевшими», — отметили в штабе.

Более половины заразившихся (79 человек) к настоящему времени успешно излечились от COVID-19 и выписаны из больниц. Остальные остаются на лечении. Кроме того, ещё 450 человек остаются на карантине.

Напомним, ранее республике вошла в число регионов Сибири с самыми низкими показателями случаев COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, на 100 тыс. населения к 1 июня здесь зарегистрировано60,7 случаев заражения. По этому показателем Горный Алтай занял второе место в Сибири.

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