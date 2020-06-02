Лима, , 05:21 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 5563 человек, сообщает пресс-служба перуанская минздрава.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Перу достигло 170 039. Наибольшее число зараженных приходится на столицу страны Лиму — 103 020 человек.

Также за 1 июня в Перу скончались 128 человек от осложнений COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 4634.

«В настоящее время 8868 пациентов госпитализированы с COVID-19, включая 975 человек в палатах интенсивной терапии», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за 31 мая в Перу выявили 8805 случаев заражения коронавнирусом нового типа. В стране продлен режим карантина до 30 июня из-за угрозы распространения COVID-19.

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