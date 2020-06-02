Улан-Удэ, , 05:14 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1587. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 24 заражённых.

«Из 24 новых случаев COVID-19: 3 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 5 чел. — связаны с очагом в у. Ехэ-Цаган Селенгинского района, 2 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — добавили в штабе.

К настоящему времени больше половины заразившихся уже выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах проходят лечение 498 пациентов, 17 из которых находятся в реанимации. Ещё 174 человека с лёгким течением COVID-19 остаются на амбулаторном лечении.

Добавим, что всего в республике на новый вирус исследовали более 99,5 тыс. человек, то есть каждого десятого местного жителя.

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