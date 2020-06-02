Москва, , 07:35 — REGNUM Во вторник, 2 июня, в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +12… +14 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 3 июня в Москве будет облачно, дождь, +9… +11 °С.

Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с. На порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °С днём и +6… +11 °С ночью.

В среду, 3 июня, днём в столице ожидается +17… +19 °С. По области +15… +20 °С. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области до 12:00 3 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и Московской области ввели «жёлтый» уровень погодной опасности