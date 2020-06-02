Хабаровск, , 05:16 — REGNUM СК РФ по Хабаровскому краю начал проверку информации об отсутствии иммуноглобулина в медицинских учреждениях и аптеках региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации СК РФ по региону.

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В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО находится материал проверки по информации, опубликованной ИА REGNUM «В Хабаровске для укушенного клещом ребёнка не нашлось иммуноглобулина», — говорится в официальном обращении СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края задали вопросы в Instagram губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причине отсутствия иммуноглобулина в медицинских и аптечных учреждениях региона. В частности, жительница Хабаровска сообщила, что для её пятилетнего ребёнка, которого укусил клещ, не нашлось иммуноглобулина в медучреждении, несмотря на то, что детям такой препарат гарантирован законом бесплатно. Семье пришлось искать лекарство в других районах края. Препарат, к счастью, нашли.

Позже губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в эфире региональной телекомпании «Губерния» признал проблему, сообщив, что иммуноглобулин поступит в регион только в июле.