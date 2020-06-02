Магадан, Магаданская область, , 05:14 — REGNUM В Магаданской области за сутки зафиксирован резкий скачок выявленных заражённых коронавирусной инфекцией — 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 2 июня на Колыме обследовано 16 988 человек, всего носителей коронавируса выявлено — 261, умерли три пациента.

По сообщениям местных соцсетей, очаг распространения коронавируса выявлен в Сусумане, в пресс-службе правительства Магаданской области официальных данных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в России снизился в 13 раз за период с начала введения ограничительных мер, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.