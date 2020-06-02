Москва, 2 июня 2020, 04:53 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области до 12:00 3 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Согласно данным прогностической карты, в регионе будут наблюдаться сильный ветер.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая после сильного ливня в шести муниципальных образованиях Московской области оказались подтоплены более 120 приусадебных участков.
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