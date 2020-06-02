Новосибирск, , 04:48 — REGNUM Военнослужащие начали готовиться к военному параду, посвящённому 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Новосибирске 24 июня, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Уточняется, что тренировки будут проходить на территории Новосибирского высшего военного командного училища.

«Перед прибытием у всех участников были взяты анализы на наличие вирусного инфекционного заболевания, — подчеркнули в пресс-службе ЦВО. — Кроме этого, вся техника, задействованная в мероприятиях, будет обрабатываться военными специалистами дезинфицирующим раствором перед началом тренировки и после ее завершения».

В параде будет задействовано около 2 тыс. участников и более 50 единиц военной техники: комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортёры, зенитные ракетные комплексы С-400 и «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», артиллерийские установки «Нона-СВК», «Мста-Б» и системы залпового огня «Град». Впервые по Новосибирску проедут танки Т-72Б3.