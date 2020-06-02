Пекин, , 04:44 — REGNUM Недавние заявления президента США Дональда Трампа касательно профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в Китае являются полностью беспочвенными и безответственными по отношению к великим усилиям и жертвам китайского народа, заявили 1 июня в МИД Китая.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзяня, с начала вспышки эпидемии в Китае, правительство страны приняло ряд всесторонних, строгих и тщательных мер в своевременном порядке, направленных на борьбу с коронавирусом. Эти меры эффективным образом порушили цепочку передачи вируса и внесли неоценимый вклад в поддержание глобальной безопасности в сфере здравоохранения, что было высоко оценено всем мировым сообществом.

Действия китайского правительства напрямую привели к тому, что более 700 тыс. потенциальных заболевших не заболели, говорится в научном докладе Science Magazine, отметил Чжао, добавив, что количество подтвержденных случаев заболевания в США превысило 1,8 млн, а число смертей превысило уже 100 тыс., что в 22 раза больше, чем в Китае.

«Статистика может наглядно показать, кто некомпетентен и неадекватен в борьбе с пандемией. Мы рекомендуем тем в США, кто продолжает клеить ярлыки и политизировать вирус, сфокусироваться на внутренних проблемах с пандемией», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, в США ситуация с вирусом крайне серьезная и на этом фоне идет перекладывание ответственности на Китай, якобы они не может избавиться от вируса или спасти пациентов.