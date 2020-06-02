Владивосток, , 04:47 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, вылечились — 82 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Темп прироста заболевших составил 2,7%. Всего на утро 2 июня зарегистрировано в Приморье 2103 заражённых SARS-CoV-2, 19 человек скончались.

В регионе развёрнуто 16 обсерваторов, в которых размещены 652 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число умерших возросло до 2624 человек.