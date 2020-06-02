Бразилиа, , 04:27 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось до 526 447, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Накануне было известно о 514 849 подтвержденных случаях инфицирования.

Кроме того, за прошедшие сутки от COVID-19 скончалось 623 пациента. Всего в стране зафиксировано 29 937 смертей от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в городах Бразилии прошли массовые акции протеста сторонников и противников бразильского президента Жаира Болсонару.

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