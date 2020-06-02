Пекин, 2 июня 2020, 04:23 — REGNUM Ситуация на границе Китая и Индии находится под контролем, благополучно ведется взаимодействие по военным и дипломатическим каналам между странами, заявил 1 июня МИД КНР.
По его словам, он уверен, что вопросы между двумя странами удастся надлежащим образом решить посредством переговоров и консультаций в мирном русле. Напомним, что с конца мая в СМИ появилась информация об обострении пограничного конфликта между Китаем и Индией, который вылился в целый ряд стычек на границе между военными двух стран.