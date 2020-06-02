Пекин, , 04:23 — REGNUM Ситуация на границе Китая и Индии находится под контролем, благополучно ведется взаимодействие по военным и дипломатическим каналам между странами, заявил 1 июня МИД КНР.

«Касательно китайско-индийского пограничного вопроса, Китай всегда следовал ранее достигнутому консенсусу между лидерами двух стран и твердо следует заключенным договорённостям, а также придерживается принципам защиты национального территориального суверенитета и безопасности, а также поддержания мира и стабильности в пограничных районах», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь во время пресс-конференции в Пекине.

По его словам, он уверен, что вопросы между двумя странами удастся надлежащим образом решить посредством переговоров и консультаций в мирном русле. Напомним, что с конца мая в СМИ появилась информация об обострении пограничного конфликта между Китаем и Индией, который вылился в целый ряд стычек на границе между военными двух стран.