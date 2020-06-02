Пекин, , 04:17 — REGNUM Согласно недавно выпущенному докладу, в Китае опубликовано более 44 тыс. наименований детских книг в 2018 году, что является самым высоким показателем в мире, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Всего в стране насчитывается более 550 детских издательств, если верить докладу. Годовой объем публикации детских книг показывает двузначный рост вот уже 20 лет подряд в Китае. Помимо книг в мягкой и твердой обложке, набирают в стране популярность и аудиокниги. Общий объем выпуска детских аудиокниг, как ожидается, достигнет 7,83 млрд юаней в 2020 году.

По словам генерального детектора China Press and Publishing Media Group, все больше усилий должно прилагаться во имя увеличения качества домашней детской литературы и книг с картинками для того, чтобы распространить чтения среди детей в бедных сельских районах страны.