Мехико, , 04:10 — REGNUM В Мексике число пациентов, умерших от осложнений коронавирусной инфекции, превысило 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Только за 1 июня в стране от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 237 человек. Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике достигло 10 167 человек.

Также за прошедшие сутки в республике выявили 2771 случай инфицирования SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 93 435.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Центральная и Южная Америка не дошли до пика эпидемии коронавируса нового типа. По данным ВОЗ, сейчас эти регионы стали зонами интенсивного распространения инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: Центральная и Южная Америка не дошли до пика эпидемии коронавируса