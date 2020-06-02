Пекин, 2 июня 2020, 04:10 — REGNUM В Пекине с 1 июня вступил в силу новый закон о защите диких животных, сообщает агентство Синьхуа.
Закон оговаривает запрет на охоту в Пекине в течение года и увеличивает штрафы за противозаконные действия, сообщили в Пекинском бюро садоводства и озеленения.
Если будут установлено, что те или иные лица охотились на животных, находящихся под особой государственной защитой, им грозит штраф в размере от 5 до 20 сумм стоимости этих животных. Охотников также ждут штрафы более 5000 юаней (около $700) и менее 20 тыс. юаней, даже если они ничего не поймают.
Вдобавок ко всему, закон включает в себя положения о защите земель обитания диких животных с важной экономической, научной и общественной значимостью и отдельный упор делает на защите ареала обитания животных.