Пекин, , 04:10 — REGNUM В Пекине с 1 июня вступил в силу новый закон о защите диких животных, сообщает агентство Синьхуа.

Закон оговаривает запрет на охоту в Пекине в течение года и увеличивает штрафы за противозаконные действия, сообщили в Пекинском бюро садоводства и озеленения.

«Это самый строгий местный закон о защите дикой природы в истории Пекина, и он даст более серьезные гарантии защиты дикой природы в городе», — заявил представитель бюро Чжан Чжимин.

Если будут установлено, что те или иные лица охотились на животных, находящихся под особой государственной защитой, им грозит штраф в размере от 5 до 20 сумм стоимости этих животных. Охотников также ждут штрафы более 5000 юаней (около $700) и менее 20 тыс. юаней, даже если они ничего не поймают.

Вдобавок ко всему, закон включает в себя положения о защите земель обитания диких животных с важной экономической, научной и общественной значимостью и отдельный упор делает на защите ареала обитания животных.