Пекин, , 04:02 — REGNUM Общее количество случаев подростковой преступности, расследованных китайской прокуратурой, начало увеличиваться в последние годы, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

По данным Верховной народной прокуратуры Китая, с 2014 по 2017 годы количество арестов подростков, изученных органами прокуратуры страны, снизилось с 56 276 до 42 413 за год, позднее выросло на 5,87% и 7,51% соответственно в 2018 и 2019 годах, сказано в белой книге, выпущенной прокуратурой.

В то же самое время количество случаев уголовного преследования несовершеннолетних выросло на 5,12% в годовом исчислении за 2019 год. Самыми распространенными случаями подростковых преступлений в стране числятся кражи, грабежи, умышленное нанесение вреда здравью, драки, изнасилования и организация беспорядков. Указанные выше преступления занимают 82,28% от их общего числа.

В белой книге также указано, что число некоторых преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также взрослыми, продолжило снижаться за последние шесть лет. В частности, речь идет о тяжелых уголовных преступлениях, связанных с торговлей наркотиками и школьным насилием.

Тем не менее, проблемы сексуального насилия и домогательства по отношению к несовершеннолетним, а также склонение подростков к участию в бандитской деятельности со стороны взрослых выдаются среди общего числа, сказано в белой книге.