Пекин, , 03:53 — REGNUM Еще восемь пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению, сообщили 2 июня в агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 73 пациента по-прежнему остаются на лечении в госпиталях материковой части Китая с диагнозом COVID-19. Всего 78 315 пациентов было выписано из больниц страны на конец дня 1 июня.

Общее число заболевших в стране достигло 83 022 человека, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в стране не выявлено ни одного локального и подтверждено пять новых «импортных» случаев инфицирования.