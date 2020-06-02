Пекин, , 03:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае не выявлено новых локальных случаев COVID-19, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного локального случая передачи инфекции в Китае выявлено не было за прошедшие сутки. Тем не менее, было выявлено пять «импортных» случаев передачи инфекции, то есть у приезжих из-за рубежа.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки выявлено также ен было. Общее число заболевших в Китае достигло 83 022 человек, включая 4634 погибших.