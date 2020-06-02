Пекин, , 03:46 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Таким образом общее число таких пациентов, которые прибыли заболевшими COVID-19 из-за рубежа в стране достигло 1761 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Среди них двое выявлены в провинции Сычуань на юго-западе Китая, и по одному в Шанхае, а также провинциях Гуандун и Шэньси соответственно. При этом, ни одного нового случая подозрения на инфицирование выявлено не было.

Из общего числа «импортных» случаев на материковой части Китая, 1698 человек благополучно были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 63 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.