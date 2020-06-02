Пекин, , 03:42 — REGNUM Двое беглых преступников, находившихся на картотеке Интерпола с уведомлением с красным углом, были экстрадированы в Китай из Мьянмы, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Беглецы обвиняются в присвоении государственной собственности. Одним из них является 30-летний мужчина Цян Тао, который работал на госпредприятии в Китае. Предположительно в сговоре с Ли Цзяндуном присвоил огромную сумму денег предприятии, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Оба подозреваемых скрылись за рубежом 3 мая, после чего в Интерполе им было присвоено уведомление с красным углом, что подразумевает необходимость их выдачи и экстрадиции в Китай в случае поимки из ха рубежом. Полиция Китая в сотрудничестве с полицией Мьянмы задержала обоих в этой стране. Теперь их ждет китайский суд и длительные тюремные сроки.