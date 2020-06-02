Куньмин, Китай, , 03:27 — REGNUM Два человека погибли, еще шестеро числятся пропавшими без вести из-за схода оползней и селей в провинции Юньнань на юго-западе Китая после затяжных ливней, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

С 31 мая в Гуншань-Дулун-Нуском автономном уезде наблюдаются сильнейшие ливни за все время метеорологических наблюдений. Дороги были размыты, повреждены жилые дома, а также сети электроснабжения, а также связи, сообщили в информационном бюро правительства.

По данным на 18:00 местного времени 1 июня более 9200 человек пострадали от непогоды, включая 2784 жителя, которые были переселены и еще 427 туристов застряли. В настоящее время линии связи в ключевых районах уезда были восстановлены.