Красноярск, , 03:04 — REGNUM Во вторник, 2 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +15… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:50 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью со 2 на 3 июня ожидается до +10 °C.

Скорость юго-восточного, юго-западного ветра 2−7 м/с. При грозе порывы до 13 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В среду, 3 июня, в Красноярске до +14 °C днём и до +6 °C ночью.

В четверг, 4 июня, в Красноярске ожидается до +15 °C днём. Ночью до +5 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, 26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7−10 °C.

2 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы.

2−4 июня в центральных районах, 2 июня в южных районах местами ожидаются заморозки до —2°.