Лондон, , 02:48 — REGNUM Финансовая помощь в размере 160 млн фунтов стерлингов (примерно $168,9 млн) выделят власти Великобритании Йемену для борьбы с коронавирусом и преодоления гуманитарного кризиса, 2 июня сообщается на сайте британского правительства.

По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба, данные средства будут предназначены для снабжения йеменского населения продовольствием и чистой водой. Кроме того, помощь призвана обеспечить подготовку 12 тысяч медработников и поддержать работу более 4 тысяч медицинских центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Йемен является наиболее уязвимой страной в мире перед распространением коронавирусной инфекции.

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