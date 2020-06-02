Москва, , 02:43 — REGNUM Российский трубоукладчик «Академик Черский», прибывший в Балтийское море, теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), передаёт 1 июня РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

Отмечается, что судно — единственное в России, способное достроить газопровод «Северный поток — 2». Ранее, по информации в СМИ, оно принадлежало «дочке» «Газпрома» — компании «Газпром флот».

СМИ выяснили также, что ещё 31 марта 2020 года самарский фонд входил в группу «Газпрома» — его учредителями выступали «Газпром теплоэнерго» (51%) и «Газпром межрегионгаз Самара» (49%). Вместе с тем, отметили эксперты издания, за прошедшее время СТИФ мог сменить владельца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран, являющийся логистическим центром проекта «Северный поток — 2».

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