Екатеринбург, , 05:06 — REGNUM «Коляда-театр» в Екатеринбурге уходит в бессрочный отпуск. Об этом написал худрук театра Николай Коляда в Facebook.

Ранее Коляда уже жаловался на недостаток денег в театре — последний раз драматургу удалось выплатить зарплаты лишь за счёт пожертвований частных лиц. Театр уйдёт с 7 июня 2020 года в бессрочный отпуск.

Другие альтернативы, например, показ спектаклей в онлайн-режиме, в театре не рассматривают. «Нет, никакого онлайна не будет», — заявил режиссёр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коляда в рамках перформанса вышёл на улицу просить милостыню. Таким образом драматург хотел обратить внимание на бедственное положение театра, которому, как и другим учреждениям в сфере культуры, не разрешено работать из-за пандемии коронавируса.

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