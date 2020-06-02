Москва, , 02:23 — REGNUM Закрепить кураторство над детскими домами для контроля проведения мероприятий по борьбе с COVID-19 рекомендовал региональным министрам Роспотребнадзор, сообщили 1 июня в пресс-службе ведомства.

«Обеспечить закрепление кураторов из числа руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ за каждой стационарной организацией социального обслуживания и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в рекомендации.

Вместе с тем руководителям детских домов рекомендовано измерять температуру тела всех посетителей, обеспечить условия для мытья рук и не допускать в детские дома людей с признаками респираторных инфекций.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что общее количество проведённых на территории России тестов на коронавирус с начала эпидемии составило 10 млн.

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