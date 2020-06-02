Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Консоль Xbox One компании Microsoft получила новую «прошивку». Об этом 1 июня сообщил журнал Screen Rant.

Очередное обновление операционной системы Xbox One внесло изменения в её интерфейс. В частности, оно «уплотнило» главное меню, оптимизировало страницу сообщества и улучшило работу с браузером в Mixer, путём добавления функции предварительного просмотра при наведении курсора на миниатюру.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Xbox Series X улучшит качество игр, вышедших на предыдущих платформах. Все обратно-совместимые старые игры, присутствующие в каталоге консоли нового поколения, получат поддержку HDR благодаря технологии, разработанной одним из подразделений Xbox. Кроме того, все эти игры будут использовать полные мощности процессора, видеокарты и SSD-накопителя консоли.

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