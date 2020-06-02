Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.

«Мне стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию. Я совершенно не согласен с этим», — заявил один из работников корпорации.

Ряд пользователей соцсети также выразил солидарность с протестующими работниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марк Цукерберг отказался скрывать или удалять сообщения президента США Дональда Трампа по ситуации в Миннеаполисе. В своих записях Трамп говорил о необходимости навести порядок в регионах, где проходят массовые протесты, чтобы пресечь мародёрство и стрельбу на улицах. Тем не менее, соцсеть Twitter скрыла эти записи американского лидера, сочтя их призывами к насилию.

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